В Казахстане ограничат использование слова "лотерея"

Из-за отсутствия в законодательстве понятия "распространитель лотереи" возникают правовые коллизии, что создает препятствия для субъектов частного предпринимательства и ограничивает деятельность оператора лотереи.

Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова рассказала о предлагаемых поправках в законодательство касательно лотерейной деятельности , законодательно установив правила проведения лотереи между распространителями и агентами лотереи, передает корреспондент zakon.kz.

Задача оператора лотереи АО "Сәтті жұлдыз" распределить выигрыши между участниками лотереи методом случайного выбора. Лотерея — это вид досуга, который в нашей стране контролирует государство. Важный элемент проведения: лотерея — это поддержка государственных социальных программ, в нашей стране средства направляются на развитие спорта. Законопроектом создается правовая основа для деятельности распространителей, агентов лотереи, — сказала на пленарном заседании под председательством Нуралана Нигматулина Раимкулова.

По ее информации, на сегодняшний день в стране действует более 3 тысяч субъектов, осуществляющих агентскую деятельность по договору с оператором лотереи.

Вместе с тем из-за отсутствия в законодательстве понятия "распространитель лотереи" возникают правовые коллизии, что создает препятствия для деятельности большого количества субъектов частного предпринимательства, а также ограничивает деятельность оператора лотереи, — уточнила министр.

Она добавила, что законопроектом устанавливается административная ответственность за незаконное проведение лотереи.

Например, в настоящее время в КоАП РК отсутствуют нормы, обеспечивающие реализацию положений закона о лотерее и лотерейной деятельности в части запрета на осуществление лотерейной деятельности лицом, не являющимся оператором лотереи.

По словам Раимкуловой, казахстанцы подвергаются риску мошенничества под видом организации лотерейной деятельности, а также могут вводиться в заблуждение путем рекламы псевдолотерейной деятельности.

В этой связи устанавливается запрет на использование в рекламе слова "лотерея" для всех, кроме оператора лотереи. Законопроектом вводится механизм эффективного и оперативного государственного регулирования лотерейной деятельности через наделение Министерства культуры и спорта РК компетенцией по утверждению правил проведения лотереи. Эти меры позволят, с одной стороны, не ограничивать развитие сферы лотерейной деятельности, и примененять информационные технологии, — объяснила глава Минкультуры и спорта.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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