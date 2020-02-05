Нигматулин: В лотерейной деятельности нужен жесткий контроль и четкий порядок

Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость доработать до второго чтения вопросы повышения ответственности за нарушение закона.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что в лотерейной деятельности необходимы эффективные меры контроля, а доходы от лотерей следует направлять на социальные проекты, сообщает zakon.kz.

Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился на пленарном заседании депутатов в ходе рассмотрения в I чтении законодательных поправок по вопросам лотерей и лотерейной деятельности.

При обсуждении норм законопроекта депутаты подняли ряд актуальных вопросов, среди которых, в частности, четкое регулирование этого вида деятельности.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса, задача парламентариев заключается в том, чтобы, с одной стороны, максимально четко прописать сроки, нормативы и механизмы проведения лотерей, а с другой, - определить меры государственного и общественного контроля, чтобы обеспечить наиболее полную защиту прав потребителей.

Надо детально расписать вопросы формирования и деятельности тиражных комиссий, которые подтверждают результаты розыгрыша призового фонда. Это необходимо для обеспечения прозрачности и для обеспечения максимальной открытости проведения самой лотереи. Для лотерейной деятельности нужны четкий порядок и жесткий контроль, нужны конкретные, четко расписанные правила и процедуры. И основные требования и подходы к формированию таких правил и процедур должны быть прописаны на законодательном уровне - отметил Нурлан Нигматулин.

Речь также шла и об усилении ответственности за противоправные действия. В частности, за реализацию билетов для продажи автотранспорта, когда выигрыш и составляет эту машину.

Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость доработать до второго чтения вопросы повышения ответственности за нарушение закона.

Особое внимание депутаты Мажилиса уделили направлению доходов от лотерейной деятельности на социальные цели.

Сейчас мы в начале пути и пусть суммы пока небольшие – 376 млн.тенге пока перечислено на развитие спорта, но оборот от лотерейной деятельности, наверное, будет существенно расти. И хорошо, что "Сәтті Жұлдыз" взяло обязательство перечислять 15% средств. Соответственно, вырастут отчисления от лотереи и на развитие спорта, - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса напомнил о такой популярной в свое время лотереи, как "Спортлото".

Средства от нее шли не только на развитие большого спорта. С помощью доходов от "Спортлото" финансировался и массовый спорт, в том числе строились спортивные сооружения. И была хорошая практика: на многих спортивных объектах были прикреплены таблички "Построено за счет средств от спортивной лотереи". То есть все, кто будет покупать лотерейные билеты, будет чувствовать свою сопричастность, - сказал Спикер Мажилиса.

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