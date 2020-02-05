Ударит ли коронавирус по экономике Казахстана

Ситуация с коронавирусом может повлиять в случае, если правительству придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами, а именно Китаем.

У Казахстана нет планов по ограничению ввоза и вывоза товаров из КНР из-за коронавируса, сказал в кулуарах Мажилиса первый заместитель премьер-министра РК — министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент zakon.kz.

Как мы можем сказать – ударит или нет? Мы принимаем сейчас меры, чтобы он не получил распространение в Казахстане. Если наши меры будут успешными, и нас минуют эти проблемы, то никак не ударит. А если все-таки нам придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами, я имею ввиду в первую очередь Китай, то определенное влияние оно может иметь. Но в настоящее время у нас нет планов по ограничению ввоза и вывоза товаров из Китая, — ответил Смаилов.

На данный момент, по его словам, в определенной степени на сегодня пострадали туристические поездки в Китай из-за вспышки коронавируса.

Поездки ограничены, мы рекомендовали воздержаться. Думаю, это в интересах наших граждан, чтобы не подвергаться риску заболеть этим вирусом. Но, как вы знаете, от туризма в Китае деньги попадают в Китай. Если туда наш гражданин не едет, то деньги остаются в стране. Наоборот, это хорошо для Казахстана, — добавил министр финансов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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