Казахстан сэкономит на Астанинском экономическом форуме

АЭФ пройдет в рамках министерского форума ВТО в 2020 году.

Казахстан не будет проводить отдельно Астанинский экономический форум, который в 2020 году пройдет в рамках министерского форума ВТО, сообщил в Мажилисе первый вице-премьер Казахстана - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы в этом году проводим министерский форум ВТО. Это международный форум, куда приедут порядка 200 стран на уровне министров. И мы решили в рамках этого форума провести Астанинский экономический форум. Тем самым мы сэкономим средства, — сообщил Смаилов.

Он добавил, что весной в правительстве планируют выйти с таким предложением в рамках выполнения поручений главы государства.

Мы максимально будем использовать возможности внутреннего рынка и заимствовать максимально в тенге, чтобы максимально уйти от заимствования в твердой валюте и связанных с этим валютных рисков, — отметил Смаилов.

24 января на расширенном заседании правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил долгосрочный мораторий по приобретению дорогого транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров и конференций.

Астанинский экономический форум – ежегодное центральное деловое событие Евразии. За 11 лет работы Астанинский экономический форум (АЭФ) обрел статус одной из наиболее влиятельных международных площадок для обсуждения вопросов оздоровления и развития мировой экономики и финансовой системы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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