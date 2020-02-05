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Напавшего казахстанца на главу ЦИК России отправили в психбольницу

Он направлен на принудительное лечение в медорганизацию.

Фото : i.ytimg.com5 февраля 2020, 12:28

Казахстанца, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, по приговору суда отправили в психбольницу, передает zakon.kz.

Согласно заключению комиссии экспертов, Ахад Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

6 сентября 2019 года с целью хищения денежных средств и иных ценностей он проник в жилой дом председателя Центральной избирательной комиссии России. Карабалаев был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления.

Карабалаев незаконно находился в России с 2014 года.


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