Ответ из ВКО по туалетам на Алаколе: в госорганы направлены соответствующие запросы

Не на всем побережье целебного озера соблюдаются санитарно-гигиенические нормы.

31 января 2020 года на портале Сетевого издания zakon.kz был опубликован материал "Построят ли в этом году на Алаколе общественные туалеты", в котором речь шла о том, что побережье известного своими лечебными водами озера не оборудовано должным образом общественными туалетами, мусорными баками и раздевалками. Накануне из акимата ВКО поступил ответ, сообщает zakon.kz.

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После публикации автором статьи было направлено письмо в Управления туризма и внешних связей ВКО с просьбой дать ответы на вопросы о том, будут ли в этом году построены туалеты вдоль всего восточного побережья Алаколя. Сколько их будет установлено, биотуалеты или ямные, на каком расстоянии друг от друга они будут построены, на какую сумму, будут ли они бесплатными. Если да, то за чей счет и т.д.. А также будут ли построены раздевалки с душем для переодевания, установлены мусорные баки и будут ли построены нормальные туалеты в аэропорту Урджара.

Кроме того, в письме zakon.kz упоминалась тема безопасности на Алаколе во время купального сезона, особенно по спасателям. В связи с этим, редакция сайта просила ответить, сколько бригад спасателей будет в этом году, в каких точках они будут сосредоточены, как их можно будет вызвать при необходимости, сколько им времени потребуется для прибытия на место ЧП, успеют ли они спасти тонущего человека и так далее. То есть будут ли все эти вопросы предусмотрены в этом году.

Из акимата Восточно-Казахстанской области за подписью руководителя Управления туризма и внешних связей М. Кабакова в редакцию сайта поступил ответ (исх. 03-12/115 от 03.02.2020).

"Управления туризма и внешних связей ВКО рассмотрев ваш запрос от 3 февраля т.г. сообщает, что запрашивая вами информация затрагивает компетенцию иных государственных органов, в которые направлены соответствующие запросы, - говорится в письме. - В этой связи ответы на вопросы будут сформированы и направлены в соответствии со статьей 18-1 Закона РК "О средствах массовой информации".

В письме не указано, в какие именно государственные органы направлены запросы.

При поступлении обещанного ответа, zakon.kz непременно ознакомит вас с ним, уважаемые пользователи.

Торгын Нурсеитова

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