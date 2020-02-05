Коронавирус спас китаянку от изнасилования

Притворившись больной, она обратила насильника в бегство.

В Китае женщина смогла отпугнуть потенциального насильника, кашляя и сказав ему, что только что вернулась из Ухани, сообщает zakon.kz со ссылкой на Metro.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в прошлую пятницу в городе китайском городе Цзиншань, недалеко от эпицентра вспышки коронавируса. Подозреваемый, 25-летний мужчина по имени Сяо, попытался напасть на жертву, но она сказала ему: "Я только что вернулась из Ухани и была заражена, поэтому сама нахожусь в карантине". При этом жертва, которую полиция назвала Имоу, кашлянула, пытаясь оттолкнуть нападавшего, когда он сжал ее шею.

Он испугался и убежал, украв у нее телефон и деньги на сумму 3 080 фунтов стерлингов. Вскоре налетчика задержали. Как сообщили в полиции, он признался в краже со взломом, и был арестован. Также стало известно, что в дом своей жертвы он ворвался после ссоры со своей семьей, и пытался таким образом раздобыть денег. Несмотря на то, что во время совершения преступления на нем была маска, женщина смогла описать его форму тела и характеристики его голоса.

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