Депутаты считают, что частные детсады недополучают финансирование

В настоящее время около 50% малышей охвачены частным дошкольным образованием.

Народные коммунисты уличили акиматы в экономии на детях при финансировании частных детских садов, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан сделал позитивные шаги в сторону обеспечения малышей дошкольным образованием. Программа «Балапан», а затем подушевое финансирование привели к тому, что к 2020 году более 90% 3-6 летних детей посещают детский сад. Вместе с тем возникли и системные проблемы. Не смотря на имеющуюся методику подушевого финансирования, единую для всей страны, во многих регионах средства на одного ребенка выделяются ниже предусмотренной суммы, — сообщила на заседании мажилиса депутаты фракции "Народные коммунисты" Ирина Смирнова, озвучивая запрос на имя премьер-министра Казахстана.

Так, например, вместо 28 000 тенге по методике подушевого финансирования уже с 2018 года в Жетысайском и Мактаральском районах Туркестанской области на сегодня выплачивается всего лишь 17 675 тенге на одного ребенка, 19 100 - в Павлодарской области, Акмолинской – 20 000 тенге.

А ведь по логике и по методике подушевого финансирования сумма выплат не должна уменьшаться, а только может повышаться. В настоящее время около 50% малышей охвачены частным дошкольным образованием, но их финансирование не рассматривается акиматами как первоочередная задача наравне с финансированием государственных детских садов, — добавила депутат.

Она добавила, что акиматами зачастую заключаются договоры не на полный год, и в результате частные детские сады работают при задолженностях, которые не погашаются до конца года и даже переходят на следующий год.

В пример она привела, что до сегодняшнего дня не погашена задолженность за 2019 год в сумме более 56 млн тенге по Талдыкоргану, а в целом по Алматинской области задолженность перевалила за миллиарды.

В результате, как подчеркнули на заседании в Мажилисе, вновь открытые детские сады вообще не финансируются, соответственно предприниматели вынуждены поднимать цены или закрывать детские сады.

Может быть в этом и есть ответ на отказ в финансировании частных детских садов? Где средства на подушевое финансирование, которые должны быть предусмотрены республиканским бюджетом и местными исполнительными органами? Наилучшим было бы финансирование, когда средства направляются за каждым ребенком, а не в тот или иной детский сад по решению комиссии, что тоже имеет коррупционные риски. Одни детские сады обеспечиваются средствами на детей 2-6 лет, и другие и на 3-6 летних не могут получить финансирование годами, — отметила Ирина Смирнова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!