В перечень опасных заболеваний РК внесли коронавирусную инфекцию

Контроль за исполнением приказа возложен на вице-министра здравоохранения Л. Актаеву.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 31 января 2020 года внес изменения в Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, передает zakon.kz.

Так, в Перечень социально значимых заболеваний вошли туберкулез, ВИЧ, цирроз печени, вирусные гепатиты, злокачественные новобразования, сахарный диабет, психические расстройства, ДЦП, острый инфаркт миокарда, ревматизм, системные поражения соединительной ткани, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные (редкие) заболевания.

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих пополнила коронавирусная инфекция. В него также входят ВИЧ, геморрагические лихорадки, дифтерия, менингокковая инфекция, полиомиелит, сифилис, лепра, малярия, сибирская язва туляремия, туберкулез, холера, чума, брюшной тиф, острый вирусный гепатит, психические расстройства.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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