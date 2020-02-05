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Глава МПС ЗКО попросил освободить его от должности из-за коррупции подчиненных

Его документы были направлены в МВД РК, где будет решаться вопрос об освобождении его от должности.

Фото : Мой город5 февраля 2020, 16:01

Замначальника МПС ЗКО Манарбек Нажиев отстранен от должности, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

28 декабря прошлого года начальник МПС ЗКО Кенжебек Куспаев и его зам Манарбек Нажиев написали рапорта, где просили освободить их от должностей.

Решением дисциплинарной комиссии Манарбек Нажиев был освобожден от занимаемой должности, что касается Кенжебека Куспаева - его документы были направлены в МВД РК, где будет решаться вопрос об освобождении его от должности, - пояснили в пресс-службе ДП ЗКО.

Там добавили, что оба остаются в резерве полиции, и могут выйти на работу, правда на нижестоящую должность.

В январе в ЗКО был задержан командир взвода дорожно-патрульной полиции по подозрению в систематическом получении взяток за непривлечение к адмответственности за нарушения ПДД. Также уголовные дела начаты и в отношении нескольких полицейских, которые работали в его подчинении.


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