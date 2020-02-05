Глава МПС ЗКО попросил освободить его от должности из-за коррупции подчиненных

Его документы были направлены в МВД РК, где будет решаться вопрос об освобождении его от должности.

Замначальника МПС ЗКО Манарбек Нажиев отстранен от должности, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

28 декабря прошлого года начальник МПС ЗКО Кенжебек Куспаев и его зам Манарбек Нажиев написали рапорта, где просили освободить их от должностей.

Решением дисциплинарной комиссии Манарбек Нажиев был освобожден от занимаемой должности, что касается Кенжебека Куспаева - его документы были направлены в МВД РК, где будет решаться вопрос об освобождении его от должности, - пояснили в пресс-службе ДП ЗКО.

Там добавили, что оба остаются в резерве полиции, и могут выйти на работу, правда на нижестоящую должность.

В январе в ЗКО был задержан командир взвода дорожно-патрульной полиции по подозрению в систематическом получении взяток за непривлечение к адмответственности за нарушения ПДД. Также уголовные дела начаты и в отношении нескольких полицейских, которые работали в его подчинении.

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