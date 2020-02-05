Курсы валют: доллар снова дешевеет, а рубль дорожает
Средневзвешенный курс доллара составил 378,49 тенге (-1,04).
Фото : zakon.kz5 февраля 2020, 16:04
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 378,49 тенге (-1,04).
Средневзвешенный курс евро составил 418,13 тенге (-1,94), объем торгов 725 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0027 тенге (+0,0208), объем торгов125 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 378,9-380,5 тенге, евро – 419,3-421,5 тенге, рос.рубля – 6-6,06 тенге.
В торгах приняли участие 9 членов KASE.
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