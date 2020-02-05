Вероятность шторма 90-95 %.

В Нур-Султане и восьми областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области 6 февраля местами сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем в Мугалжарском районе порывы 18 м/с.

В Актобе 6 февраля днем ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области 6 февраля местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане 6 февраля ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Мангистауской области 6 февраля местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

В Актау 6 февраля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Восточно-Казахстанской области 6 февраля днем местами ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 6 февраля днем ожидаются осадки (мокрый снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Семее 6 февраля днем ожидаются осадки (мокрый снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 6 февраля ожидаются ночью на большей части осадки (преимущественно снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 6 февраля ожидаются ночью осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Туркестанской области ночью и утром 6 февраля местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром 6 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром 6 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-95 %

В Кызылординской области 6 февраля местами сохраняется туман. Ветер южный, юго-восточный утром и днем местами 15-20 м/с.

В Кызылордае 6 февраля временами сохраняется туман.

В Костанайской области 6 февраля местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае во второй половине дня 6 февраля ожидаются метель, ветер западный, юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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