Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев поручил не привлекать иностранцев на организацию юбилея Абая

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Семея и реализации мер по повышению благосостояния жителей.

Фото : Акорда5 февраля 2020, 16:14

Глава государства принял акима города Семей Ермака Салимова, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Семея и реализации мер по повышению благосостояния жителей.

На встрече были рассмотрены перспективы запуска простаивающих предприятий, в частности, кожевенно-мехового комбината. Также обсуждались вопросы введения в строй радиологического центра и строительства новой школы, реконструкции дорог, благоустройства улиц, - сообщили в Акорде.

Президент поручил качественно, без привлечения иностранных специалистов организовать юбилейные мероприятия, посвященные 175-летию Абая.

Глава государства отметил, что такой важный шаг, как придание Семею статуса исторического центра, потребует принятия соответствующих мер, направленных на повышение качества работы музеев и обустройство памятных мест, которые должны стать привлекательными для туристов и гостей города.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание Ермака Салимова на необходимость обеспечить совместно с волонтерским движением высадку деревьев в резервате «Семей орманы» и привлечь к участию в этой акции молодежь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты