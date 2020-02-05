Токаев поручил не привлекать иностранцев на организацию юбилея Абая

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Семея и реализации мер по повышению благосостояния жителей.

Глава государства принял акима города Семей Ермака Салимова, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Семея и реализации мер по повышению благосостояния жителей.

На встрече были рассмотрены перспективы запуска простаивающих предприятий, в частности, кожевенно-мехового комбината. Также обсуждались вопросы введения в строй радиологического центра и строительства новой школы, реконструкции дорог, благоустройства улиц, - сообщили в Акорде.

Президент поручил качественно, без привлечения иностранных специалистов организовать юбилейные мероприятия, посвященные 175-летию Абая.

Глава государства отметил, что такой важный шаг, как придание Семею статуса исторического центра, потребует принятия соответствующих мер, направленных на повышение качества работы музеев и обустройство памятных мест, которые должны стать привлекательными для туристов и гостей города.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание Ермака Салимова на необходимость обеспечить совместно с волонтерским движением высадку деревьев в резервате «Семей орманы» и привлечь к участию в этой акции молодежь.

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