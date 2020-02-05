Дарига Назарбаева: Молодежные проблемы множатся от года к году

Каждый пятый казахстанец - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева выступила на первом заседании Совета молодежи при Сенате Парламента РК, передает zakon.kz.

По ее словам, каждый пятый казахстанец - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет.

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! Сегодня мы проводим первое заседание. Молодежь и молодежная политика постоянно находятся в центре самого пристального внимания нашего государства. У этого есть демографические причины, ведь каждый пятый казахстанец - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет. Но важнее другое. Мы все понимаем, что именно молодое поколение является главной движущей силой прогресса и развития страны. А это значит, что оно должна быть хорошо образовано, получить современную профессиональную подготовку, иметь все возможности для самореализации, - отметила она.

Прошлый год был объявлен "Годом молодежи", а текущий - "Годом волонтеров".

Это придает дополнительный импульс различным программам поддержки молодежных инициатив, но, одновременно, ставит вопрос об эффективности государственной политики. Результаты усилий государства должны быть понятны и заметны обществу. И, в первую очередь, молодежи. Несколько слов о нашем Совете и задачах, которые мы перед ним ставим. Совет молодежи является консультативно-совещательным органом при Сенате Парламента РК и будет рассматривать вопросы совершенствования законодательства в сфере молодежной политики. Такое решение нашло единогласную поддержку Бюро Сената, было утверждено Положение о Совете, первичный план его работы. В состав Совета вошли депутаты Парламента, региональных маслихатов, должностные лица государственных органов, представители неправительственных, молодежных организаций, общественных объединений. Чем будет заниматься Совет на практике? Мы все знаем о той работе, которую проводит государство, министерства и ведомства в части реализации молодежной политики. Хорошо известны объемы выделяемых государством средств и программы, на которые они расходуются, - сказала она.

Назарбаева считает, что многие молодежные проблемы в стране не просто не исчезают, а только множатся от года к году.

Остается острой проблема безработицы, все более заметной становится проблема социальной адаптации молодых людей, которые приезжают в города из сельской местности. Задача нашего совета, его миссия - стать постоянно действующей рабочей площадкой, на которой проблемы ставятся и обсуждаются с участием общественности, исполнительной власти, законодателей, включая депутатов региональных маслихатов. Практический результат нашей работы-поправки к законодательным актам, рекомендации республиканским и региональным органам исполнительной власти. Сейчас понятие "Нетворкинг" широко знакомо молодежи. Я уверена, что наш Совет молодежи станет площадкой дня открытого обмена мнениям, совместного обсуждения новых идей и установления связей, Наша с вами общая задача, что Совет молодежи при Сенате не стал очередным собранием для пустословия и благих пожеланий. Убеждена, у Совета молодежи очень хороший потенциал и огромное поле для работы во благо будущего нашей страны. Желаю всем успехов на этом пути! - заключила спикер сената.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!