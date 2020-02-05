Жириновский: Нужна новая песня к 9 мая

На что жалуются ветераны войны?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил написать к 9 мая песни о Победе в позитивном ключе - "радостную и с оптимизмом", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На что жалуются ветераны войны? Вот каждый раз прием 9 мая, много песен, они все про смерть. Вы можете понять, что мы живы? Мы, рядовые, и маршалы, и генералы, с той войны вернулись. Мы живы, а все песни про умерших, про погибших, - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, надо дать госзаказ.

У нас же есть сегодня хорошие поэты и музыка, чтобы была песнь Победы. Новая песнь, чтобы она была радостная, с оптимизмом. Чтобы им (ветеранам - ред.) хотелось улыбаться под эту песню... "Вставай, страна огромная". Мы что, улыбаться будем под эту песню?.. Нужна новая песня, - предложил лидер ЛДПР.

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