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Более 100 человек госпитализированы после приезда из КНР в Казахстан

Всего в период с 6 января по сегодняшний день через пункты пропуска государственной границы с Китаем прибыло 30 394 человека.

Фото : mir24.tv5 февраля 2020, 16:30

Более 100 человек госпитализированы после приезда из КНР в Казахстан, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья прибывших из Китая граждан по месту проживания. Всего на 5 февраля госпитализированы 104 человека с температурой и симптомами ОРВИ, выписаны 71, остаются в стационарах 33 больных. Их состояние удовлетворительное, коронавирус у них не обнаружен, — сообщил Ахметшарип.

Всего, по его словам, в период с 6 января по сегодняшний день через пункты пропуска государственной границы с Китаем прибыло 30 394 человека.

За это время специалистами минздрава в период с 6 января по 4 февраля включительно осмотрены в пунктах пропуска в аэропортах и вокзалах 21 838 человек, в том числе 20 084 пассажиры и 1 814 членов экипажа и поездных бригад.

Выявлено 29 пассажиров с повышенной температурой тела и признаками заболевания ОРВИ. Из них госпитализировано 28. На данный момент движение поездов, авиасообщений и автоперевозок с Китаем приостановлены, — заключил официальный представитель Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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