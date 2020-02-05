Полиция Шымкента оценила "разрулившего" пробку школьника

Ему подарили велосипед.

Юному регулировщику из популярного видео вручили подарок, передает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором школьник регулировал дорожное движение на перекрестке. Подростком оказался Омиртаев Дастан, ученик 7 класса школы № 114 поселка Сайрам.

Руководство ДП Шымкента оценило поступок Дастана.

Заместитель начальника Департамента Алмас Амзеев пригласил Дастана Омиртаева и от имени начальника полиции вручил ему благодарственное письмо и подарок.

Дастан рассказал, что заметил пробку на перекрестке улиц Сайрама и решил помочь, начав регулировать движение. Водители же подчинялись его указаниям и благодарили за помощь.

Алмас Амзеев поблагодарил Дастана за активную гражданскую позицию. Но попросил его и родителей помнить, что такие действия могут привести к аварийным ситуациям на дороге, и являются угрозой для жизни. В таких случаях необходимо позвонить по номеру 102 и вызвать полицейских.

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