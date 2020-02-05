Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция Шымкента оценила "разрулившего" пробку школьника

Ему подарили велосипед.

Фото : polisia5 февраля 2020, 16:43

Юному регулировщику из популярного видео вручили подарок, передает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором школьник регулировал дорожное движение на перекрестке. Подростком оказался Омиртаев Дастан, ученик 7 класса школы № 114 поселка Сайрам.

Руководство ДП Шымкента оценило поступок Дастана.

Заместитель начальника Департамента Алмас Амзеев пригласил Дастана Омиртаева и от имени начальника полиции вручил ему благодарственное письмо и подарок.

Дастан рассказал, что заметил пробку на перекрестке улиц Сайрама и решил помочь, начав регулировать движение. Водители же подчинялись его указаниям и благодарили за помощь.

Алмас Амзеев поблагодарил Дастана за активную гражданскую позицию. Но попросил его и родителей помнить, что такие действия могут привести к аварийным ситуациям на дороге, и являются угрозой для жизни. В таких случаях необходимо позвонить по номеру 102 и вызвать полицейских.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты