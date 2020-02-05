Россиянина арестовали по обвинению в госизмене

Подробности не раскрываются.

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Лефортовского суда, добавив, что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста шестого февраля.

Стандартно для таких дел подробности не раскрываются из-за секретности.

Согласно статистике, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.

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