В Алматы ежедневно прилетают по 2-3 пассажира с температурой

На сегодняшний день в Алматы с подозрением на коронавирусную инфекцию обследовано 17 граждан.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова на ежедневном брифинге рассказала о выявлении людей с температурой в аэропорту, передает zakon.kz.

Мы практически каждый день выявляем по 2-3 пассажира с повышенной температурой тела, либо с катаральными явлениями, все они были сразу помещены в изолятор и направлены в инфекционную больницу, где берутся необходимые анализы. На сегодняшний день в Алматы с подозрением на коронавирусную инфекцию обследовано 17 граждан, ни у кого коронавирус не обнаружен, - сообщила главный санврач Алматы.

В аэропорту Алматы, куда ежедневно прибывает до 50 международных рейсов, усилен санитарно-карантинный контроль.

На сегодняшний день в аэропорту работает 120 эпидемиологов города, на 40 специалистов больше, чем обычно. Ежедневно проходят выездные заседания штаба под председательством заместителя акима Алматы Бабакумарова с целью мониторинга. Создана мониторинговая группа, куда привлечены волонтеры и НПО, которые будут давать оценку готовности служб в аэропорту, - сказала Айзат Молдагасимова.

Она признала, что были замечания, указывающие на недоработки.

Нет полного понимания со стороны частных предпринимателей, которые занимаются реализацией продуктов, общепитом. К сожалению, полные меры безопасности для своей личной безопасности указанные лица не принимают, несмотря на то, что Постановление главного санврача были им вручены. Сегодня предупредительного характера письма вручены представителям работающих в аэропорту частных предпринимателей. В случае несоблюдения рекомендаций и правил (по предотвращению коронавируса - Авт), указанных в Постановлении главного санврача, указанные лица будут привлечены к административной ответственности, - сказала Молдагасимова.

Такие меры принимаются к предпринимателям, занимающимся обслуживанием населения и оказанием услуг в аэропорту, в связи с тем, что они вынуждены часто контактировать с большим количеством прибывающих в город людей.

Альберт Ахметов

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