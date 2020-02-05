Увеличить присутствие женщин и молодежи в политических партиях хотят в Казахстане

Мы разрабатывали этот законопроект не в погоне за рейтингами, мы стараемся представить женщин в органах власти. Это разнообразит повестку партий и позитивно скажется на их работе - Наталья Пан.

Женщин и молодежи в политических партиях должно быть больше. Министерство юстиции предложило концепцию законопроекта "О выборах" и "Политических партиях", устанавливающий 30% квоту на присутствие в избирательных партийных списках молодежи и женщин, передает корреспондент Zakon.kz.

На обсуждении концепции законопроекта представитель сената поинтересовался: проводило ли министерство анализ влияния этого нововведения на рейтинг страны в международном сообществе и будет ли этот законопроект коррелироваться с концепцией "О семейной и гендерной политике".

Мы разрабатывали этот законопроект не в погоне за рейтингами, мы стараемся представить женщин в органах власти. Это разнообразит повестку партий и позитивно скажется на их работе. Женщины чаще поднимают социально значимые вопросы, они ближе к ним в повседневной жизни. И представленность их во власти позитивно скажется на всем обществе. Но, кроме того, будет повышено доверие со стороны мирового сообщества. Потому как в мире идет аналогичное движение на предоставление квот женщинам, - ответила вице-министр Наталья Пан.

Министр юстиции Марат Бекетаев в свою очередь добавил, что предлагаемые изменения в законы "О выборах" и "О политических партиях" и концепция "О семейной и гендерной политике" и у предлагаемого проекта – разный предмет регулирования, но корреляции нет.

Но нам нет необходимости добиваться прямого соответствия, – сказал Бекетаев.

Он отметил, что разработчики не намереваются выставлять партиям четкие критерии по привлечению молодежи и женщин. Квота в 30% - общая, пропорций нет. А согласно общему положению молодежью в стране считаются люди до 29 лет.

Как они будут распределять эту квоту – их право, - добавила Пан.

Кроме того, Минюст предлагает снизить количество членов партии для ее регистрации с 40 тыс. человек до 20 тыс.

Такое снижение – уже прогресс, потому что у нас было и 50 тыс. И наша главная цель - создать рабочие партии. Если это будут маленькие фракции, то прийти к единому мнению им будет очень сложно. И инструмент будет не рабочим, - пояснила вице-министр.

В итоге концепцию одобрили. Теперь будет создана рабочая группа, разработан сам законопроект. После этого наступит стадия согласования с госорганамии, всеми заинтересованными субъектами, после чего документ попадет в парламент.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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