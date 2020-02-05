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Какие граждане могут получать бесплатную комплексную социальную юридическую помощь

В случае некачественной помощи люди вправе рассчитывать на страховое возмещение.

Фото : pavon.kz5 февраля 2020, 17:11

В последние годы Министерством юстиции было проведено реформирование в сфере юридических услуг. Как это отразилось на получении юридических услуг простыми гражданами, рассказали в Департаменте юстиции по городу Алматы, передает Zakon.kz

Во-первых, благодаря реформе в юридическом сообществе удалось создать конкурентную среду и в несколько раз увеличить количество адвокатов. На сегодняшний день в их ряды по городу Алматы входит свыше 800 человек.

Во-вторых, заметно повысилось качество юридической помощи. Теперь адвокаты обязаны повышать свою квалификацию и оказывать юридическую помощь по установленным правилам и стандартам профессиональной организации.

В-третьих, с 1 января 2020 года вводится институт обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов. Теперь в случае оказания некачественной помощи граждане вправе рассчитывать на страховое возмещение.

В-четвертых, граждане, испытывающие затруднительное социальное и финансовое положение, могут получать бесплатную комплексную социальную юридическую помощь от адвоката или юридического консультанта. При этом у него будет полное сопровождение его правовой ситуации, начиная с обращения за помощью и до принятия решения по делу.

При этом граждане по-прежнему могут получать гарантированную государством юридическую помощь по взысканию алиментов, назначению пенсии и пособий, получению статуса беженца или оралмана, по несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей и в других случаях, предусмотренных законодательством.

В-пятых, изменения коснулись и деятельности нотариусов. Им переданы девять бесспорных требований, которые ранее рассматривались судами.

Теперь взыскателям заработной платы, задолженности по коммунальным услугам, арендных платежей нет необходимости обращаться в суды, все эти вопросы можно решить через нотариуса.


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