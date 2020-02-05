Вопросы проблемной застройки вдоль железных дорог подняли депутаты

Не меньшие вопросы вызывает и выделение участков вдоль автомобильных дорог.

Фракция партии "Ак жол" обратилась с депутатским запросом к главе правительства Аскару Мамину и Генпрокурору Гизату Нурдаулетову, в котором подняла вопросы незаконного строительства жилых домов вдоль железных дорог, передает zakon.kz.

Как отмечается в запросе, недавняя авиакатастрофа в Алматы обнажила масштабы и других подобных нарушений норм и требований законодательства.

Так, по мнению обратившихся в демократическую партию Казахстана "Ак жол" предпринимателей в сфере логистики, аналогичные незаконные выделения участков и их застройки повсеместно происходят и вдоль железнодорожных путей.



В запросе отмечается, что согласно Правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов", жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих гигиенические требования, ширина зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Однако, поступают сигналы, что местные исполнительные органы нарушают эти нормы, предоставляя земельные участки в этих зонах под ИЖС, садоводство либо крестьянское хозяйство, тогда как Правилами использования земель для нужд железнодорожного транспорта установлено, что "В пределах охранных зон… не допускается строительство капитальных зданий, строений и сооружений, посадка лесонасаждений, плодовых деревьев, а также … вспашка целины, закладка огородов и земляные работы", - говорится в запросе.

Имеют место случаи, когда жилые дома возводятся в непосредственной близости от магистральных путей, что создает непосредственную угрозу жизни людей от проходящего ж/д транспорта.

Помимо риска быть сбитым поездом (что, к сожалению, периодически и происходит), железнодорожные пути являются источником повышенной опасности в силу:

- опасных для здоровья людей вибрации и шума, загрязнения воздуха продуктами горения топлива;

- вредного воздействия при перевозке химических, воспламеняющихся или радиоактивных грузов;

- вероятности разрушений, пожаров и взрывов при чрезвычайных происшествиях, таких как наблюдаемые в последние годы сходы вагонов. Например, только в 2017-2018 годах имели место 12 крушений железнодорожных составов.

Не меньшие вопросы вызывает и выделение участков вдоль автомобильных дорог.

В связи с этим фракция ДПК "Ак жол" предложила провести повсеместные проверки соблюдения требований по застройке территории, прилегающих к железнодорожным путям и автомобильным дорогам, а также ужесточить меры ответственности должностных лиц за нарушения в данной сфере, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

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