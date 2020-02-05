Мирзагалиев озвучил два способа улучшения экологии Алматы

ТЭО будет завершено в апреле 2020 года.

Фото : twitter

Министр экологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев проинформировал о вариантах улучшения воздуха в Алматы, передает zakon.kz. В соцсетях идет бурное обсуждение о загрязнении воздуха в Алматы. Хочу проинформировать, что по поручению Президента, в качестве одной из мер по улучшению атмосферного воздуха в Алматы, начата разработка ТЭО (технико-экономического обоснования), в рамках которого рассматриваются два варианта: перевод на газ или установка фильтров на ТЭЦ-2. ТЭО будет завершено в апреле 2020 года. После завершения ТЭО, все детали проекта: стоимость, техническая характеристика, снижение выбросов и другое будут доведены до общественности, - отметил он в своем Twitter-аккаунте .

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке