Рейды по авто без номеров проходят в Алматы

Только за минувшие сутки в мегаполисе выявлено 65 транспортных средств с нечитаемыми или установленными с нарушением требованием стандарта госномерами.

Рейды по автомобилям без госномеров проводятся на дорогах Алматы, передает zakon.kz.

По данным Управления местной полицейской службы, только за минувшие сутки в мегаполисе выявлено 65 транспортных средств с нечитаемыми или установленными с нарушением требованием стандарта государственными регистрационными номерными знаками, а также без госномеров.

Во время локальной отработки на дорогах города выявлено три машины с подложными номерами. Их водители привлечены к административной ответственности по ст.590 ч.3 КРКобАП. Эти авто водворены на штрафстоянку. И еще 34 автолюбителя оштрафованы за управление ТС, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения. Эти и другие, пусть даже мелкие правонарушения, в целом негативно отражаются на дорожной ситуации в городе целом. Дорога не прощает ошибок и халатности, соответственно. Такие рейды будут продолжены и впредь. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и повышать свою дисциплину на дороге, - отметил командир Полка патрульной полиции полковник полиции Манап Саттаров.

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