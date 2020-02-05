По проекту "Бюджет участия" можно создать новые общественные пространства в районах

Доложив о темпах социально-экономического развития по итогам прошлого года, аким района Сайран Сайфеденов рассказал о решении инфраструктурных вопросов, беспокоящих жителей в первую очередь.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил отчет акима Ауэзовского района, передает zakon.kz.

Доложив о темпах социально-экономического развития по итогам прошлого года, аким района Сайран Сайфеденов рассказал о решении инфраструктурных вопросов, беспокоящих жителей в первую очередь.

С целью развития инженерных сетей построено 22 км водопровода и 22,7 км канализационных сетей в мкр. Таугуль-3.

Для освещения района построено 469 светоточек протяженностью 15 км в мкр. Баян-аул, Алтын Бесик, по пр. Алтынсарина, Абая, ул. Утеген батыра, Сейтжанова, в мкр. №8. На стадии завершения строительство освещения в мкр. Достык, где будет установлено 1137 светоточек.

Ведется работа по ремонту дворов, которых в районе насчитывается 966. За 4 года отремонтировано 336 (38%) дворов, из них 96 дворов отремонтировано в прошлом году. Разработано ПСД на ремонт 150 дворов.

Микрорайоны Ауэзовского района спроектированы по принципу «один микрорайон — одна школа — один детский сад — пешеходная зона». В настоящее время пешеходные зоны внутри микрорайонов заброшены, поэтому предстоит провести благоустройство в мкр. №10, как это было сделано в мкр. №8.

Комментируя обращения жителей района о нехватке скверов и парков, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предложил решать этот вопрос с помощью проекта «Бюджет участия».

Из выделенных по этому проекту 500 млн тенге в прошлом году жители Ауэзовского района предложили к реализации идеи на сумму меньше половины. Хотя можно было реализовать решения по благоустройству и озеленению общественных пространств с учетом ваших пожеланий и где можно было бы с пользой для здоровья проводить свободное время, — сказал аким города Бакытжан Сагинтаев.

К слову, в прошлом году в районе высажено более 4 тыс. деревьев различных пород в мкр. Алтын Бесик, вдоль пр. Райымбека, Саина, Абая, ул. Алтынсарина, Шаляпина, Толе би, Момышулы, Яссауи.

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