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Тело мужчины извлекли из канализации

Телесных повреждений не обнаружено.

Фото : lada.kz5 февраля 2020, 18:11

Тело мужчины полицейские извлекли из канализационного коллектора 5 февраля около 12:25. Личность мужчины устанавливается, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Тело обнаружили коммунальщики во время проведения работ. Мужчина находился в горячей воде.

На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний, - сообщили очевидцы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Телесных повреждений не обнаружено, проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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