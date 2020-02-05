Тело мужчины извлекли из канализации
Телесных повреждений не обнаружено.
Фото : lada.kz5 февраля 2020, 18:11
Тело мужчины полицейские извлекли из канализационного коллектора 5 февраля около 12:25. Личность мужчины устанавливается, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
Тело обнаружили коммунальщики во время проведения работ. Мужчина находился в горячей воде.
На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний, - сообщили очевидцы.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Телесных повреждений не обнаружено, проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
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