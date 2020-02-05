Сейфы с 4 млн тенге вывезли на авто с российскими номерами из ресторана

Сторожу удалось освободиться и позвонить администратору, та сообщила в полицию.

В Уральске из ресторана украли сейфы с 4 миллионами тенге, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 4 февраля. Около 3 часов ночи в дежурной части отдела полиции Бурлинского района Западного Казахстана раздался звонок: неизвестные напали на ресторанный комплекс "Алтын Шатыр".

Приехавшие полицейские выяснили, что двое в масках проникли на территорию ресторана и связали сторожа. Пригрозив ему топором, они заставили открыть двери "Алтын-Шатыра", откуда вынесли два сейфа. В них, по данным владельца ресторана, лежали документы и более четырех миллионов тенге.

Сторожу удалось освободиться и позвонить администратору, та сообщила в полицию.

Во многом благодаря камерам видеонаблюдения полиции удалось вычислить машину преступников - Ваз 21150 с российскими номерами. Поимка вооруженных подозреваемых была делом времени. Позже нашлись и улики – деньги и топор.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!