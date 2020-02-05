Сирены прозвучат в Алматы

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

6 февраля в 12:55 ДЧС Алматы проводит плановую ежемесячную техническую проверку готовности системы оповещения, передает zakon.kz.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

Проверки проводятся в первый четверг каждого месяца в 12:55. В этой связи Департамент просит жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие.

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