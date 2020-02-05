Сирены прозвучат в Алматы
Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".
Фото : vesti22.tv5 февраля 2020, 18:54
6 февраля в 12:55 ДЧС Алматы проводит плановую ежемесячную техническую проверку готовности системы оповещения, передает zakon.kz.
Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
Проверки проводятся в первый четверг каждого месяца в 12:55. В этой связи Департамент просит жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006043-bb2da7419d8d9e0271bd669ae904bba8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...