Названо самое опасное место для заражения коронавирусом

Коронавирус способен выживать вне человеческого организма до двух суток на сухих поверхностях, а в жидких средах еще дольше, поэтому кнопки в лифте также могут являться источниками инфекции.

Лифт назвали самым опасным местом для заражения коронавирусом в офисах, передает zakon.kz со ссылкой на "Московский комсомолец".

Как сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, в лифтах плохая вентиляция: размер кабин в большинстве случаев меньше даже туалетов.

Даже будучи один в лифте человек не находится в безопасности: в кабине кто-то мог до него чихать или кашлять.

Коронавирус способен выживать вне человеческого организма до двух суток на сухих поверхностях, а в жидких средах еще дольше, поэтому кнопки в лифте также могут являться источниками инфекции.

Медики Китая рекомендуют ездить в лифтах только в маске и не трогать кнопки голыми руками. После поездки надо тщательно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019-го. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе и в России. Специфического препарата от коронавируса, которым в мире заразилось уже почти 25 тысяч человек, пока что не существует.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!