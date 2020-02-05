Мужчина похитил с водного буксира бронзовые детали на миллион тенге

Задержанный дал признательные показания.

Сотрудники полиции Затонского ОП УП Семея по горячим следам раскрыли кражу в особо крупном размере, передает zakon.kz со ссылкой Polisia.kz.

Ночью 3 февраля неизвестный, находясь на территории судоремзавода, незаконно проникнул в водный буксир. Он похитил четыре задвижки, выполненные из бронзы. Общая сумма ущерба составила 960 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили и задержали 26-летнего безработного, ранее не судимого жителя Семея. Задержанный дал признательные показания.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст.188 ч.3 п.3 УК РК "кража". Материалы досудебного расследования направлены в суд.

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