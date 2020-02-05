Делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.

Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом сказал заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности. В основном остались административные процедуры.

Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время, - сказал Игорь Ляшенко. - Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти, - сказал Ляшенко.

Относительно способа доставки он предположил, что это будет трубопроводный транспорт.

Делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил запрос от Беларуси на поставку нефти. Переговоры должны были состоятся до 20 января. Однако делегация не приехала.

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