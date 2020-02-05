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Биртанов поблагодарил министра здравоохранения РФ за эвакуацию казахстанцев из Ухани

Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК.

Фото : Pixabay5 февраля 2020, 19:29

Сегодня состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, сообщает zakon.kz.

В ходе телефонного разговора Елжан Биртанов поздравил с назначением Михаила Мурашко и поблагодарил за оказанное содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией и за эвакуацию наших граждан из Ухани.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК.

В частности, ведомствами двух стран будет проводиться мониторинг за состоянием наших граждан, эвакуированных из Ухани на специальных бортах РФ в Тюмень (три казахстанца), которые находятся на двухнедельном карантине.

Официальную информацию можете прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.


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