Видео с задержанным "Сериком-голова" показал КНБ

На кадрах говорится, что в рамках обысков были изъяты 2 автомата "Калашникова", 6 пистолетов, 2 гранаты, обрез, 4 охотничьих ружья, 4 кинжала, бронежилет.

Видео с задержанным криминальным авторитетом Сериком Джаманаевым показал Комитет нацбезопасности РК, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в рамках спецоперации Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел. Была пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, которую возглавлял "вор в законе" Серик Джаманаев (уголовное прозвище "Серик-голова"). Всего было задержано 11 человек, арестовали шестерых. Остальным избраны другие меры пресечения.

КНБ предоставил видео с задержанным преступником. На кадрах говорится, что в рамках обысков были изъяты 2 автомата "Калашникова", 6 пистолетов, 2 гранаты, обрез, 4 охотничьих ружья, 4 кинжала, бронежилет.

Помимо этого были найдены крупные суммы денег: 21,5 тыс. долларов, 6,3 млн тенге.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КНБ РК (@knbgovkz) 5 Фев 2020 в 4:58 PST

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