Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Google оповестил о массовой утечке данных пользователей

Инцидент произошел в прошлом году, но компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас.

Фото : setphone.ru5 февраля 2020, 19:58

Google призналась в том, что произошла утечка данных пользователей сервиса Takeouts, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Данный сервис предназначен для объединения данных пользователей: фото, видео и других файлы из остальных сервисов Google.

Компания признала, что с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неизвестной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. То есть тысячи пользователей смогли увидеть в своих лентах чужие видео.

Инцидент произошел в прошлом году, но компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас.

Сообщается, что от утечки пострадали меньше процента всей аудитории ресурса — это около 100 тысяч человек.

Компания заверила, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты