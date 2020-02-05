Google оповестил о массовой утечке данных пользователей
Инцидент произошел в прошлом году, но компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас.
Фото : setphone.ru5 февраля 2020, 19:58
Google призналась в том, что произошла утечка данных пользователей сервиса Takeouts, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Данный сервис предназначен для объединения данных пользователей: фото, видео и других файлы из остальных сервисов Google.
Компания признала, что с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неизвестной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. То есть тысячи пользователей смогли увидеть в своих лентах чужие видео.
Инцидент произошел в прошлом году, но компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас.
Сообщается, что от утечки пострадали меньше процента всей аудитории ресурса — это около 100 тысяч человек.
Компания заверила, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах.
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