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Эвакуация казахстанцев из Ухани в Ташкент: за состоянием будут смотреть минздравы РК и РУ

Елжан Биртанов поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из Ухани.

Фото : Pixabay5 февраля 2020, 20:08

Состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с министром здравоохранения Республики Узбекистан Алишером Шадмановым, передает zakon.kz.

Елжан Биртанов поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из Ухани.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК.

В частности, ведомства двух стран будут проводить мониторинг состояния наших граждан в Ташкенте (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине.

Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.

Официальную информацию можете прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.


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