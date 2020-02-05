Контактный зоопарк с хищниками: договоренность о закрытии остается в силе

На текущий момент указанный срок (20 февраля) еще не истек.

Договоренность о расторжении договора в месячный срок ТРЦ "Almaty Mall" с владельцем контактного зоопарка остается в силе, передает zakon.kz.

На текущий момент указанный срок (20 февраля) еще не истек.

В акимате Алматы также пояснили, что согласно закону, в одностороннем порядке срок расторжения договора с владельцем контактного зоопарка составляет три месяца. Однако, учитывая мнение общественности и проявив гуманную позицию, с администрацией ТРЦ было достигнуто соглашение о расторжении в месячный срок.

В свою очередь администрация зоопарка заявила в соцсетях, что причин для закрытия нет.

Отметим, что в Алматы это первый случай, когда в контактном зоопарке содержатся такие хищные животные (львенок, пантера, тигренок). К сожалению, на сегодняшний день деятельность подобных учреждений законодательством Казахстана не регулируется. В этой связи нами было направлено официальное письмо в Министерство сельского хозяйства РК с предложением о разработке закона, запрещающего деятельность контактных зоопарков.

Напомним, алматинцы были встревожены содержанием хищных кошек в контактном зоопарке торгового центра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы (@aida.zhs) 9 Янв 2020 в 9:46 PST

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