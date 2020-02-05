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Стало известно, когда в Казахстан прибудет делегация Беларуси на переговоры по нефти

Казахстанская сторона рассматривает коммерческую сторону вопроса: на каких условиях нефть будет поставляться в Беларусь.

Фото : Pixabay5 февраля 2020, 20:23

Казахстан и Беларусь готовятся подписать соглашение по поставкам нефти. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает Sputnik Казахстан.

Беларусь рассматривает Казахстан как возможный источник нефти, потому что республика стремится к изменению каналов поставок. Уже 6 февраля белорусская делегация отправится в Казахстан, чтобы обсудить поставки нефти.

По словам вице-премьера, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности. Сейчас оно находится на рассмотрении казахстанской стороны.

Думаю, оно (соглашение) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти, - сказал Ляшенко.

Доставка скорее всего будет осуществляться через трубопроводный транспорт, отметил он.

Также вице-премьер проинформировал, что делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.


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