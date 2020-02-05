Школьница избила самокатом полицейского-педофила

Девочка рассказала, что спастись ей помог инстинкт.

Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу. Девочка не растерялась и ударила извращенца самокатом ниже пояса - и он ретировался. Об этом пишет "Московский комсомолец", передает zakon.kz.

По данным издания, нападение на ребенка было совершено 1 сентября 2018 года. 11-летняя москвичка в тот день ждала подруг возле подъезда, чтобы вместе погулять. Но, так и не дождавшись, решила вернуться домой. В подъезд за девочкой прошмыгнул незнакомец, который следил за ней. Оказавшись с ребенком в лифте, мужчина снял штаны.

К счастью, школьница оказалась не робкого десятка. Она со всей силы ударила педофила в пах самокатом. От неожиданности мужчина отступил назад и оказался на лестничной площадке. Тем временем двери лифта захлопнулись и школьница благополучно доехала до своего этажа.

Дома она сразу же все рассказала маме и та обратилась в правоохранительные органы.

Блюстители закона по записям видеокамер сумели отследить путь злоумышленника и задержали его.

Выяснилось, что негодяй шел из госпиталя МВД на улице Новая Ипатовка. А работал мужчина в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области. Примечательно, что в тот день он как раз проходил врачебную комиссию перед отпуском и даже показывался психиатру. Медики пришли к выводу, что старший сержант здоров и годен к службе.

Полицейский пытался уверить следователей, что выбрал подъезд случайно и зашел туда справить малую нужду. Но запись подъездной камеры опровергла эту версию. Было видно, что мужчина не торопясь проходит ряд подъездов и останавливается именно возле того, где стоит девочка.

За насильственные действия сексуального характера Головинский суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сама же школьница пояснила, что спастись ей помог инстинкт.

Сотрудник уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - пояснили в ГУ МВД России по Московской области.

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