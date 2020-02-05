В Москве "заминировали" все вузы

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года.

Волна "минирований" в Москве продолжается: в среду сообщения о "бомбах" пришли во все столичные вузы, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Угрозы "минирования" поступили в адрес всех вузов Москвы. В список "почтовых террористов" вошло, в том числе, главное здание МГУ, идут проверки, - сказал представитель экстренных служб столицы.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.

Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако остановить волну пока не удается.

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