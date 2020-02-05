Как аким Талдыкоргана провел отчетную встречу перед населением

Вместе с Галымжаном Абдраймовым присутствовал аким области Амандык Баталов.

Сегодня перед заключительной отчетной встречей акима города Галымжана Абдраймова перед населением, глава области Амандык Баталов осмотрел отремонтированные дворовые площадки областного центра и встретился с жителями пригородных дачных массивов "Уйтас", "Ынтымак" и "Жастар-2", передает zakon.kz.

Находясь во дворе дома №71, расположенного по улице Жансугурова, глава региона оценил качество ремонта детской площадки. В первую очередь он указал на то, чтобы заменили скамейки у подъездов на более удобные и красивые. Заасфальтированный двор, новые качели, горки и даже уличные тренажеры теперь каждый день радуют жильцов этого и близлежащих домов. По их словам, все очень довольны.

Главное – это для наших детей. Теперь им не приходится играть на проезжей части. Все безопасно, комфортно и чисто. Ночью площадка освещается. Мы, взрослые, чаще стали выходить на улицу и проводить больше времени с соседями, – сказал житель этого дома Бауыржан Байсериков.

Следующим местом посещения стал двор дома №257 по улице Абылайхана, который также был отремонтирован. Разноцветные горки, качели разных видов, карусели, малые архитектурные формы. Одним словом, детям здесь скучать не придется. Но и взрослые найдут себе занятия, полезные для здоровья. Так, пенсионерка Азимхан Осербаева продемонстрировала присутствующим в действии свой любимый тренажер. По ее словам, именно этот спортинвентарь помогает ей от болей в суставах.

Также жильцы обратились к главе региона с просьбой решить проблему с запахом гари, который приносит ветром с Южной промзоны. В свою очередь Галымжан Абдраймов сообщил, что он в курсе ситуации и уже предпринимаются все меры.

Жители пригородного дачного массива "Уйтас" встретили Амандыка Баталова целой делегацией и начали рассказывать о том, как им тут живется. На протяжении многих лет они не могли провести воду в дома, нет поблизости школ и магазинов, а дороги весной и осенью превращаются в грязное месиво. А еще были затронуты вопросы краж скота и установки ограждения вдоль реки Каратал.

В скором времени вы забудете эти проблемы, – пообещал Амандык Баталов

Напомним, что на "Уйтасе" начаты работы по строительству сетей водоснабжения – уже проведены 27,4 километра, оставшиеся 16 км завершат в сентябре этого года. В дачном массиве "Ынтымак" состоялась вторая встреча с жителями. Здесь уже проведено водоснабжение, и люди не скрывали свою радость.

"Наконец-то у нас есть вода!", "Спасибо большое!", "Мы этого дня так долго ждали!" – было слышно из толпы.

В ходе встречи стало известно, что будет отремонтирована улица Желтоксан и покрыта гравием тридцать одна улица жилого района "Ынтымак". Построят здесь школу, детский сад и торговый дом. По словам Амандыка Баталова, в скором времени "Ынтымак" станет полнофункциональным, но для этого нужно время.

В жилом районе "Жастар-2" для жильцов стало хорошей новостью подведение природного газа. В настоящее время в данном жилом массиве уже начата реконструкция и строительство электрических сетей. Не остается в стороне и уличное освещение, здесь будут установлены больше 400 светильников.

В свою очередь, жители поблагодарили главу региона за его работу, и то, что он никогда не бросает слова на ветер, что после его предыдущих объездов у них уже есть и вода, и свет, и дороги.

В завершение объезда Амандык Баталов дал поручения акиму города решить все поднятые вопросы.

Затем во Дворце культуры имени И.Жансугурова состоялся итоговый отчет акима Талдыкоргана Галымжана Абдраймова перед жителями города. В нем приняли участие глава области Амандык Баталов и Куаныш Асылов, государственный инспектор Администрации Президента РК.

Традиционно перед началом встречи гостям представили выставку достижений областного центра. Галымжан Абдраймов в своем выступлении отметил, что все основные задачи, поставленные перед городом на 2019 год, выполнены. В промышленности отмечен рост производительности, введены в эксплуатацию два новых и расширены два действующих предприятия. Отмечены успехи в сфере предпринимательства.

На постоянном контроле находится реализация жилищных программ, обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения. Инвестиции, дороги, благоустройство, социальная сфера также нашли свое отражение в докладе акима города. Наряду с выполненными делами он поделился с присутствующими планами на 2020 год. Кардинальные изменения произошли не только в центре города, но и на окраинах Талдыкоргана.

По инициативе акима области Амандыка Баталова после встреч с населением был очерчен четкий круг проблем дачных массивов. Сегодня они успешно решаются. Решена проблема строительства водопровода на "Уйтасе", электричества на "Красном камне". Начнется строительство двух мостов, будут приведены в порядок центральные улицы, продолжится реконструкция дворов, строительство жилья для многодетных семей, очередников. Он отметил, что в очереди стоят 17170 человек.

За прошлый год ввели в эксплуатацию не только 218 коттеджей в микрорайоне "Береке", но и построили коммунальное и кредитное жилье, обеспечив 468 семей. Темпы жилищного строительства не будут снижены и в этом году. Все важные направления социально-экономического развития главного города области нашли отражение в выступлении Галымжана Абдраймова. И уже после отчета прозвучали вопросы, на которые каждый человек получил исчерпывающий ответ.

Так, молодежь интересовалась, сколько квот выделено городу в рамках "Молодежной практики", подняли горожане проблему открытых люков. Аким города подтвердил, что проблема существует, и она будет решена установкой крышек колодцев со специальными замками. Житель города Куат Кунболатов просил решить вопрос с остановками в северо-западной части города. Он также получил утвердительный ответ.

Затем перед талдыкорганцами выступил аким области Амандык Баталов. Он четко и ясно проинформировал всех присутствующих о развитии области, приоритетных направлениях экономики. Глава области отметил, что по всем показателям регион демонстрирует рост. Сегодня только собственные доходы края достигли 226 млрд тенге.

Когда меня только назначили на должность акима области, я поставил задачу – снижать субвенции из республики. Мы сегодня успешно работаем в этом плане. Также делаем основной упор на развитие несырьевого сектора. Для этого в области строим и открываем новые компании, в том числе транснациональные. Из 19 действующих в стране таких предприятий девять находятся в Алматинской области. Заводы "Лукойл", "Маревен Фуд" и другие сегодня выпускают конечную продукцию, идущую также и на экспорт под маркой "Сделано в Казахстане", – подчеркнул глава региона.

Работа области должна быть примером для города. Амандык Баталов отметил, что полностью готовая индустриальная зона до сих пор пустует. Эту проблему он поручил решить Галымжану Абдраймову.

Не обязательно строить крупные заводы. Пусть это будут небольшие производства, но они станут приносить пользу людям, – заметил в ходе своего выступления аким области.

Поделился Амандык Габбасович успехами в социальной сфере, где согласно Социальной карте оказывается постоянная поддержка малообеспеченных слоев населения.

Область успешно развивается, реализуются мощные проекты, строится инфраструктура. При этом в центре внимания всегда остаются проблемы населения.

Мы должны создавать условия для трудоустройства населения, не обижать людей, помогать, – несколько раз прозвучало в выступлении Амандыка Баталова.

Люди почувствовали внимание к своим проблемам и понимание их ситуации во время личного приема граждан акимом области. В этот день к нему обратились около тридцати человек. Хава Сурхаева, жительница дачного массива "Уйтас", поблагодарила за внимание к их проблемам и спросила: "Будет ли ТЭЦ в Талдыкоргане?". Ответ положительный: проект ТЭЦ направлен на доработку. Ее строительство поддержано Правительством.В ближайшие годы можно ждать начала работ.

Блок вопросов обратившихся к акиму людей касался проблем бесперебойной подачи природного газа, работы пассажирского транспорта, повышения заработной платы воспитателей частных детских садов. Подняли горожане и вопрос ремонта ветхого и аварийного жилья. Представители крестьянского хозяйства Отенайского сельского округа просили у акима области поддержку в создании СЗЦ. Технику крестьянам пообещали, но на условиях увеличения площади сахарной свеклы от трехсот гектаров до пятисот.

Талдыкорганцы поделились с Амандыком Габбасовичем проблемой очереди на земельный участок. Он поручил решить вопрос в рамках законодательства. Все желающие задали свои вопросы главе области. Многие люди благодарили за работу, за внимание к проблемам Талдыкоргана.

Встреча еще раз показала, что население болеет душой за город, ему небезразлична его судьба. Аким области по всем озвученным вопросам дал конкретные поручения руководителям управлений и ведомств.

Алуа Кожахмет, Жанар Мыктыбаева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!