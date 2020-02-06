Число пострадавших при инцидентом с самолетом в Стамбуле увеличилось до 52
Воздушное судно развалилось на три части.
Фото : ABC News6 февраля 2020, 00:01
В результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле госпитализировано 52 человека, передает zakon.kz со ссылкой на Life.
По состоянию на 19:40 52 раненых доставлены из аэропорта Сабиха Гекчен в близлежащие больницы, - говорится в сообщении администрации губернатора города.
Аэропорт на данный момент закрыт, Генпрокуратура страны начала расследование инцидента.
Напомним, самолет авиакомпании Pegasus рейсом Измир — Стамбул при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту Сабихи Гекчен, после чего загорелся и рассыпался на три части. Как сообщил глава Минтранса Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб. Всего на борту был 171 пассажир и шесть членов экипажа.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006061-d47f2f7831af1b4f1dd7dc8c56a5cd06
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...