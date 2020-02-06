Число пострадавших при инцидентом с самолетом в Стамбуле увеличилось до 52

Воздушное судно развалилось на три части.

В результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле госпитализировано 52 человека, передает zakon.kz со ссылкой на Life.

По состоянию на 19:40 52 раненых доставлены из аэропорта Сабиха Гекчен в близлежащие больницы, - говорится в сообщении администрации губернатора города.

Аэропорт на данный момент закрыт, Генпрокуратура страны начала расследование инцидента.

Напомним, самолет авиакомпании Pegasus рейсом Измир — Стамбул при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту Сабихи Гекчен, после чего загорелся и рассыпался на три части. Как сообщил глава Минтранса Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб. Всего на борту был 171 пассажир и шесть членов экипажа.

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