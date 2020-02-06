Под окнами алматинского фронтовика зазвучал оркестр

Продлится эстафета до мая.

Копия Боевого Красного Знамени восьмой гвардейской дивизии отправилась по городам Казахстана. Эстафета памяти "Мы наследники Победы" стартовала сегодня в Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Проводится она в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первой остановкой стал дом фронтовика - панфиловца Кайырлы Жонкабаева. 99-летний ветеран был пулеметчиком в составе восьмой гвардейской дивизии. Под его окнами сегодня Духовой оркестр исполнил песни военных лет.

Для меня сегодняшний день поистине особенный. С утра у меня поднялось давление. Но как только услышал звуки оркестра, увидел приехавших навестить меня людей и сразу стало легче. О давлении и думать забыл. Это так приятно. Такие мероприятия - хороший урок для молодого поколения, - сказал ветеран Кайырлы Жонкабаев.

Продлится эстафета до мая. За это время копия Боевого Знамени побывает в сорока населенных пунктах. Там также планируются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Завершится шествие в Нур-Султане.

Казахстан вместе с другими республиками внес весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, сейчас хотят перекроить историю, хотят ее пересмотреть. Но наша задача не стоять, наша задача рассказывать правду всему миру, в первую очередь, нашей молодежи, - сообщил заместитель главнокомандующего Нацгвардии Мухаметкали Сатов.

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