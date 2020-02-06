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Сына, забытого на трассе посреди степи, вернули родителям

Идущего вдоль трассы ребенка заметил патруль.

Фото : Pixabay6 февраля 2020, 01:31

В Кызылординской области родители забыли ребенка на ночной трассе. Девятилетний мальчик замерзал на дороге посреди степи, когда его подобрали полицейские. Мать с отцом узнали о пропаже сына только после того, как их остановила машина с мигалкой, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Идущего вдоль трассы ребенка заметил патруль. Он плакал от страха и дрожал от холода. В ту ночь было минус 10 градусов. Мальчик рассказал, что выходил из машины сонным, когда в дороге сделали остановку. Родители уехали и не видели, как он бежал за машиной и кричал им вслед. Мать с отцом удалось догнать только через три часа. Встреча с сыном оказалась для них полной неожиданностью. Взрослые до последнего считали, что мальчик спит на заднем сиденье.

Когда его нашли полицейские, он очень был счастлив. Сотрудники доставили его в районный отдел полиции, где он все рассказал, что произошло. Там его отогрели, напоили горячим чаем, и вскоре благодаря полицейским он благополучно был доставлен своим родителям, - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Кызылординской области Гульжахан Кайрбергенова.


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