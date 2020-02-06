Известный доктор ответил на вопросы о коронавирусе

Видео он опубликовал на своем канале в Youtube.

Известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе, передает zakon.kz.

Видео он опубликовал на своем канале в Youtube.

На этот момент 24587 заболевших, 24300 под подозрением, 330 в тяжелом состоянии, выписано 926 человек и 493 человека умерли. За пределами материкового Китая умерло двое, то есть основная масса смертей в самом Китае и непосредственно в Ухани. Там сохраняется очаг, там основная концентрация "суеты" всей, - привел данные Комаровский.

За пределами провинции Хубэй самый крупный очаг в городе Веньчжоу с 350 заболевших, продолжил он.

Он отметил, что появилось много локальной информации. Далее доктор Комаровский перечислил основные моменты, такие как заседание политбюро ЦК Компартии Китая, строительство и открытие больницы, открытие фабрики медицинских масок и другое.

Также доктор привел данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний). В США в этом сезоне было зарегистрировано 19 млн случаев заболевания гриппом, при этом 180 000 были госпитализированы и 10 000 умерли. США подчеркивают, что в этом году заболеваемость и смертность от гриппа низкая. И это все при том, что от гриппа есть вакцинация и противовирусная доказанная эффективность.

Отвечая на вопросы, доктор отметил, что вероятность выздороветь превышает 98%. Он также назвал глупыми слухами информацию о том, что умерших от коронавируса необходимо сжигать в крематориях. Кроме того, Комаровский подчеркнул, что коронавирус боится основных дезинфицирующих средств, особенно специализированно предназначенных для лечебных учреждений при правильном использовании.

Зрители также задали вопрос, почему ВОЗ забила тревогу из-за коронавируса.

- Всегда пугает то, что является неизвестным. Всегда волнует ситуация, когда мы имеем перед собой инфекцию с кучей неизвестных данных. Когда мы до конца не понимаем пути передачи. Мы имеем возможность локализовать это активными способами. Поэтому ВОЗ и забила тревогу. Здесь именно, организационные мероприятия, требующие координации огромного количества людей, стран, организаций могут нас привести к успеху и к максимально возможной победе, - ответил доктор.

Кроме этого Комаровский заявил, что коронавирус не является чумой XXI века, так как летальность чумы - 95%, против 2% у коронавируса. Он также выразил уверенность, что с каждым днем количество выздоровевших будет стремительно нарастать, так как усилия международного сообщества и Китая вызывает искреннее уважение.

В заключение доктор Комаровский рассказал о профилактике.

Мойте руки, гуляйте на свежем воздухе, если кашляете чихаете, прикрывайте рукой. Оптимизма вам и удачи, - заключил он.

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