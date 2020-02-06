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Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 28 тыс.человек

Число жертв увеличилось до 565 человек.

Фото : РБК6 февраля 2020, 06:25

Общее число жертв нового коронавируса, обнаруженного в Китае, увеличилось до 565 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Количество зараженных в Китае выросло до 28018 человек, из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, выписаны 1153, - следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

Количество заболевших по всему миру превысило 28 тыс.человек. При этом 911 пациентов выздоровели.


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