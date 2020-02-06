Число погибших при жесткой посадке в Стамбуле увеличилось до 3
На борту самолета находились 177 и шестеро членов экипажа.
Фото : TASS6 февраля 2020, 08:07
В результате жесткой посадки, произошедшей накануне вечером в аэропорту Стамбула погибли трое пассажиров, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИАНовости.
Такое заявление сделал глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
За медицинской помощью обратились 179 пострадавших при инциденте, 3 человека погибли, - цитирует его агентство Anadolu.
Незадолго до этого, сообщалось, что один человек погиб и 157 пассажиров ранены.
Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus, следовавший по маршруту Измир-Стамбул, во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части.
По предварительным данным, авария произошла из-за плохих погодных условий.
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