Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

У жителей Донбасса могут быть пророссийские настроения.

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что отказалась поддержать законопроект о пенсиях для жителей неподконотррольных Киеву территорий Донбасса, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Она объяснила такое решение тем, что у жителей Донбасса могут быть пророссийские настроения.

Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет? - сказала Богуцкая.

По ее мнению, принятие такого закона станет "плевком" в сторону тех, кто покинул Донбасс и уехал на подконтрольные Киеву территории, не получив никаких выплат.

Ранее Рада послала на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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