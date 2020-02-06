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Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

У жителей Донбасса могут быть пророссийские настроения.

Фото : Газета.ру6 февраля 2020, 09:03

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что отказалась поддержать законопроект о пенсиях для жителей неподконотррольных Киеву территорий Донбасса, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Она объяснила такое решение тем, что у жителей Донбасса могут быть пророссийские настроения.

Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет? - сказала Богуцкая.

По ее мнению, принятие такого закона станет "плевком" в сторону тех, кто покинул Донбасс и уехал на подконтрольные Киеву территории, не получив никаких выплат.

Ранее Рада послала на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.


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