Количество суицидов выросло в Казахстане за год

Основные причины - одиночество, болезни и бедность.

Количество суицидов за 2019 год в Казахстане выросло на 7,4% процентов, в сравнении с 2018 годом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

В 2018 году было совершено 3,5 тысяч суицидов, в 2019 - 3,8 тысяч. Отмечается, что в прошлом году было совершено 4,8 тысяч попыток добровольно уйти из жизни, а в 2018 году - 4,2 тысяч.

Из общего числа самоубийств - 73,6% были совершенны в совершенно трезвом состоянии. Cреди мужчин в трезвом состоянии совершили суициды 71,9%, среди женщин — почти 80%.

Известными причинами для самоубийств (предшествующими факторами) для казахстанцев в основном являются одиночество и чувство отвержения (294 суицида), тяжелое материальное положение (205 суицидов) и тяжелая болезнь (136 суицидов).

Из общего числа суицидов за прошлый год 180 совершили несовершеннолетние, среди которых 121 мальчик и 59 девочек.

2969 самоубийств (78% от общего количества) было совершено через повешение, 169 (4,4% от всех суицидов) — через падение с высоты, 145 суицидов (3,8%) — через отравление.

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