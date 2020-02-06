В Туркменистане мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет

В то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют придать им седой оттенок.

В государственные учреждениях и предприятиях работникам мужского пола в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет, передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia (TM).

В то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют придать им седой оттенок.

Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля, - сообщил корреспондент.

По его словам, беседовавшего с несколькими работниками бюджетных организаций, в частности учителями школ и медработниками, данный запрет имеет устный характер. Он добавил, что руководители госорганизаций объясняют это "поседевшими волосами" президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Мужчины бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в черный цвет от них тоже требовали скрывать седину под черной краской, а теперь требуют совершенно обратное.

Сейчас очень много тех, кто красит волосы в черный цвет. Потому что буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы. Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже у тех, чей естественный цвет волос черный требуют подкрашивать в седой цвет, - недоумевает бюджетник из Фаряпа.

В июле 2018 года государственные медиа в Туркменистане неожиданно явили президента Бердымухамедова в новом имидже с седыми волосами. До этого президент был известен тем, что красил свою шевелюру в черный как смола цвет. А в последние полтора года на фото и видео в официальных СМИ Бердымухамедов начал постепенно седеть и на сегодняшний день его волосы практически полностью стали белыми.

А в январе 2019 года в связи с изменениями в имидже президента в государственных учреждениях, высших и средних учебных заведениях Туркменистана потребовали незамедлительно поменять портреты президента.

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