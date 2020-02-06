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В январе на казахстанских дорогах погибли 99 человек

Почти 30% ДТП пришлось на Алматы.

Фото : mir24.tv6 февраля 2020, 09:43

За январь 2020 года в РК было зарегистрировано 908 дорожно-транспортных происшествий, количество пострадавших при ДТП уменьшилось и составило почти 1,3 тыс. человек, 99 из которых погибли, сообщает zakon.kz.

Согласно результатам исследования аналитиков finprom.kz, по количеству происшествий среди регионов РК печальное первенство удерживает Алматы: 259 ДТП. Следом идут Алматинская область (119) и ВКО (80).

В целом же за 2019 год в РК было зафиксировано 16,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, против 15,8 тысячи за 2018-й.

Количество пострадавших в результате ДТП увеличилось на 9,1%, до 24,6 тыс. человек. Из них 22,2 тыс. человек ранены (+8,5%), 2,4 тыс. человек погибли (+14,7%).


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